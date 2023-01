Una joven en Canadá se alistaba para conducir y terminó con la llave del carro incrustada en su rostro.

Según detalló La República de Perú, una amiga le lanzó las llaves a la joven, pero no logró atraparlas y el metal quedó en su cara, así lo contó Renée Larivier.

La joven canadiense sufrió el accidente cuando intentaba tomar en el aire las llaves de su auto. Foto: Kennedy News/Renée Lariviere

Debido a la adrenalina del momento Lariviere no tuvo dolor, según detalló New York Post.

“Sentí presión, como si me hubieran golpeado con las llaves en la cara. Mi amiga me miró y dijo:’Oh, Dios mío, no te muevas’, y comenzó a entrar en pánico”, declaró.

Pensando que sus amigas estaban exagerando sobre el accidente, se acercó al espejo del baño, donde se dio con la desagradable sorpresa en su rostro.

“Estaba asustada. Mi preocupación era mi ojo. No podría importarme menos una cicatriz. Las cicatrices, si las cuidas adecuadamente, desaparecerán. Esa no era mi preocupación. Mi preocupación era:’¿Voy a poder ver?’“, recordó.

Para suerte de la joven no quedó rastro de la llave incrustada en su rostro. Foto: Kennedy News/Renée Lariviere

La trasladaron a un centro de salud, donde le practicaron una tomografía y radiografía que mostraron que la llave se incrustó a unos tres centímetros de su ojo izquierdo.

“Los médicos allí estaban asombrados. Había médicos que venían de diferentes departamentos para ver porque no podían creerlo. Uno de ellos pidió fotografías para poder mostrárselas a sus alumnos que cualquier cosa podía pasar”, indicó.

Luego de analizar la situación, un médico cirujano pudo retirar la llave sin complicaciones y Renée pudo recuperarse exitosamente, no sin antes advertir por redes sociales a lo demás de este tipo de incidentes.

“Definitivamente, pienso que la gente debería tener más cuidado. Los accidentes ocurren todo el tiempo, y pienso que no nos damos cuenta de eso”.