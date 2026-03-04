Un hombre chocó violentamente contra el monumento de León Cortés Castro, ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana, durante la madrugada de este miércoles.

Cámaras captaron el impacto

Dos cámaras de seguridad registraron el momento del accidente, ocurrido a eso de las 3:30 a.m. Las imágenes muestran al vehículo desplazándose a muy alta velocidad e invadiendo el carril contrario metros antes de la colisión, donde incluso estuvo a punto de impactar contra un autobús.

Le puede interesar: Video muestra aparatoso choque de vehículo contra estatua de León Cortés en La Sabana



Posteriormente, otra grabación evidencia el momento en que el automotor se sube a la acera y se estrella de manera violenta contra el monumento, provocando la destrucción total del vehículo y severos daños a la estructura, especialmente a la figura del león que forma parte del conjunto escultórico.

Identidad del conductor

El hombre que conducía el vehículo, se identificó de apellido Araica, de 19 años.

Estado de salud

El joven se trasladó en condición crítica al Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, el centro médico informó posteriormente que el paciente se encuentra estable tras recibir valoración en el servicio de emergencias.

Daños al monumento y a la infraestructura vial

El impacto no solo destruyó parte del monumento, sino que también derribó el poste metálico que sostenía los semáforos y afectó el cableado eléctrico del sector, lo que obligó a la intervención de la Policía de Tránsito para regular el paso vehicular ante la inhabilitación del sistema semafórico.

Durante la mañana continuaban los trabajos para restablecer el servicio, incluyendo la instalación de cableado subterráneo y semáforos provisionales.

El hecho generó reacciones entre vecinos y usuarios del parque, quienes señalan la ausencia de barreras físicas entre la carretera y la acera en ese punto, una zona altamente transitada por personas que realizan ejercicio y por estudiantes del colegio Luis Dobles Segreda.