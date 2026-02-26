Identifican a joven que murió tras brutal ataque de perro que le destrozó el cuello

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Un joven de 24 años perdió la vida la mañana de este jueves tras ser atacado por su propio perro en el precario La Esperanza, en Boca Arenal de Cutris, San Carlos.

La víctima fue identificada como Michael Alexander Chavarría González, quien era el tercero de cinco hermanos, tres hombres y dos mujeres, y vivía junto a su madre.

Ataque ocurrió mientras limpiaba el encierro

El hecho se registró alrededor de las 11:00 a.m., cuando el joven lavaba el encierro donde permanecía el perro, un American Stafford llamado “Rex”.

Según la información preliminar, el animal tenía entre dos y tres años de convivir con la familia y se mantenía amarrado dentro del encierro. En un aparente descuido, el perro atacó violentamente al joven.

Herida en el cuello resultó letal

El reporte indica que el perro, tipo American Stafford, le causó una herida grave en el cuello. Esa lesión resultó determinante para el fallecimiento del joven.

Tras la alerta, una unidad de la Cruz Roja Costarricense se desplazó al sitio; sin embargo, cuando los socorristas llegaron, declararon al joven fallecido en la escena.

Autoridades investigan las circunstancias

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el ataque y qué factores influyeron en el comportamiento del animal.

De momento, no han brindado detalles adicionales sobre la condición del perro tras el incidente ni sobre posibles medidas posteriores.