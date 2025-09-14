Un hombre murió tras chocar contra el peaje de Alajuela en Ruta 1, la madrugada de este domingo.

Versión preliminar

En apariencia, el vehículo, que venía en sentido San José-Alajuela, por razones que se desconocen, colisionó contra una columna del peaje.

Declaraciones de autoridades al momento de la emergencia

"Se nos reporta que un vehículo liviano pierde el control y colisiona, inmediatamente la Cruz Roja Costarricense responde con dos unidades tipo ambulancia y una unidad de rescate. En el lugar efectivamente encontramos un vehículo, el cual tiene dos ocupantes, los cuales se encuentran prensados dentro de la estructura del vehículo", dice Samir Arce, de la Cruz Roja.

Víctimas

En el sitio fallece un hombre, quien sería el conductor del vehículo. Una joven que estaba en el medio de transporte, sobrevivió al accidente. La mujer tuvo que se trasladada de manera urgente a un centro médico,

Daños materiales

El bumper y parte de la carrocería del vehículo, quedó totalmente destruída.