Las autoridades reportaron el fallecimiento de un joven de 22 años en Pacuare, Limón, quien murió durante un ataque armado ocurrido en horas de la noche.

La víctima se trasladaba en motocicleta cuando los sospechosos le interceptaron y sacaron armas de fuego contra él.

Según el reporte, el hombre intentó refugiarse en una vivienda; sin embargo, no logró escapar del ataque.

Las autoridades aún no tienen información exacta sobre la cantidad de atacantes involucrados.

Los cuerpos de emergencia trasladaron al joven al hospital Tony Facio. No obstante, al llegar al centro médico ya no presentaba signos vitales.

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Por: Camila Rosales Méndez