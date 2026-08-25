Joven madre agredida en vía pública rompe el silencio tras detención de sospechoso

Una joven madre y su hija vivieron momentos de terror tras ser víctimas de una agresión mientras viajaban en moto. El principal sospechoso, un adulto mayor de 69 años, fue detenido por las autoridades este 24 de agosto.

La madre rompió el silencio y dio a conocer cómo se dieron los hechos.

¿Cómo se dieron los hechos?

“Venía manejando y yo me pongo a la par de él, en doble raya amarilla, como toda moto lo hace, y en ese momento el señor dijo algo, pero yo no escuché, porque delante de ellos estaba un carro que iba a doblar a la izquierda. Cuando ese carro dobla, él arranca como loco, todo por no quererme dar campo”, dijo la víctima.

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“Veo que más adelante el semáforo cambia a rojo. Cuando cambia, yo me estaba poniendo de nuevo en el lado izquierdo para hacerme adelante y ahí fue donde nos tiró la camioneta a un lado”, añadió.

¿Qué le dijo la joven madre al agresor?

Tras obstaculizar su vehículo, se dirige a las víctimas con actitud agresiva, las tira de la moto y las golpea.

“En ese momento, sí lo miré muy furiosa, pero lo único que le dije fue que yo iba con una chiquita. No me imaginé que me iba a pegar. Fue cuando él se bajó con el puño cerrado”, informó la joven madre.

Detención del sospechoso

Es importante indicar que el sospechoso del ataque contra las víctimas salió del país un día después de este hecho, con destino a Estados Unidos. Regresó más de un mes después a territorio nacional y fue detenido por las autoridades en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.