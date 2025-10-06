Una joven herediana hace historia en Latinoamérica gracias a sus estudios superiores realizados en Rusia, donde se ha especializado en áreas científicas de alto impacto.

Sus importantes aportes a la ciencia ya están repercutiendo positivamente en Costa Rica, lo que la convierte en un referente para las nuevas generaciones de estudiantes.

Este logro personal destaca el potencial de la juventud costarricense en el ámbito internacional y el valor de la formación académica en el extranjero para el desarrollo nacional.