Avril, una joven herediana de Guararí, que se ha convertido en ejemplo de superación tras ser reconocida por su excelencia académica pese a las limitaciones económicas que enfrenta.

La estudiante de desarrollo de software en el CTP de Santo Domingo carecía de una computadora adecuada para programar, ya que su equipo básico no soportaba los gráficos requeridos.

Gracias al programa Les Tenemos Fe de Fundación Monge, Abril recibió una computadora, tablet y escritorio multifuncional. Además, obtuvo una beca integral que incluye cursos técnicos, inglés y habilidades emocionales, acercándola a su meta de convertirse en ingeniera. Este reconocimiento premia su perseverancia y esfuerzo constante.