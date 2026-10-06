Joven habla tras sobrevivir a más de 50 disparos

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El correr le salvó la vida a un joven de 19 años, mientras tres sicarios encapuchados le disparaban con fusiles de guerra AR-15. El hecho tuvo lugar en Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste.
Ni un proyectil lo impactó, solo sufrió unos raspones al caer varias veces en su huída.
A su amigo, de 33 años y originario de Río Blanco de Limón, los gatilleros lo asesinaron de dos disparos en la cabeza.
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La rápida respuesta de la policía permitió la captura de uno de los sospechosos y decomisar el vehículo en el que se movilizaban cuando viajaban por San Antonio de Nicoya, carretera a Sámara.