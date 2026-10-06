Joven habla tras sobrevivir a más de 50 disparos

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El correr le salvó la vida a un joven de 19 años, mientras tres sicarios encapuchados le disparaban con fusiles de guerra AR-15. El hecho tuvo lugar en Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste.

Joven se salvó de morir

Ni un proyectil lo impactó, solo sufrió unos raspones al caer varias veces en su huída.

A su amigo, de 33 años y originario de Río Blanco de Limón, los gatilleros lo asesinaron de dos disparos en la cabeza.

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Autoridades respondieron al lugar

La rápida respuesta de la policía permitió la captura de uno de los sospechosos y decomisar el vehículo en el que se movilizaban cuando viajaban por San Antonio de Nicoya, carretera a Sámara.