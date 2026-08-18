Joven explica los movimientos que hizo para ganar competencia de “farmear aura”

John Vargas, ganador de la competencia de “farmear aura” en el pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR) habló en exclusiva con Noticias Repretel. El joven comentó un poco acerca de este fenómeno que se hizo viral en redes sociales.

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¿Qué son las batallas de “farmear aura”?

Un duelo donde los participantes realizan una serie de movimientos, en los que suma más puntos (imaginarios) una respuesta ingeniosa, una pose en tendencia, una actitud segura o un movimiento inesperado.

Pierde puntos la persona que tenga pérdida de confianza, un movimiento mal visto, intentos fallidos, pérdida de la compostura o errores.

Declaraciones del ganador de competencia de “farmear aura”

“Yo les decía a mis amigos, ‘me voy a mandar, a ver qué pasa’ y de una vez comienzo yo a tirar unos pasos, como el ‘six seven’ o el ‘dab’ y la gente se fue uniendo, poco a poco, hasta que llegó a ser unas 300 o más personas, las aulas de arriba estaban llenas”, detalló Vargas.

¿Qué movimientos hizo para llegar a ser el ganador?

Según indicó el joven, hizo movimientos como el “dab”, “six seven” o “360”, que tratan en su mayoría de tendencias que tuvieron su origen en los Estados Unidos, al igual que movimientos que se hicieron famosos en videojuegos, como Fortnite.

Debido a sus movimientos y el apoyo del público, John salió victorioso.