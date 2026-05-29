Hombre es brutalmente asesinado frente a su madre

Asesinaron a un hombre de 34 años a balazos la noche de este jueves en barrio San Martín de Siquirres, en un ataque ocurrido justo cuando llegaba a la casa de su madre para visitarla.

La víctima se identificó como Edith Rafael Fonseca Vega, conocido con el alias de “Cholo”. Según la información preliminar, el hombre viajaba en motocicleta y al llegar a la vivienda lo recibió su madre, quien ya lo esperaba en la puerta.

Lo atacaron cuando saludaba a su madre

De acuerdo con las autoridades, Fonseca se bajó de la motocicleta y se disponía a ingresar a la vivienda cuando dos sujetos que viajaban en otra motocicleta se acercaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

El hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que los atacantes huyeron tras cometer el crimen.

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Las investigaciones apuntan a que los sospechosos habrían seguido a la víctima durante varios kilómetros sin levantar sospechas y aprovecharon el momento en que se encontraba distraído saludando a su madre para ejecutar el ataque.

Violencia recrudece en Siquirres

Este homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en el cantón de Siquirres. Según autoridades, se registra un repunte de asesinatos que estaría relacionado con disputas entre grupos criminales por el control de territorios para la venta de drogas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene varias investigaciones abiertas y prepara operativos en la provincia de Limón con el objetivo de frenar el aumento de la violencia y desarticular organizaciones criminales que operan en la zona.