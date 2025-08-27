Un violento incidente vial terminó en tragedia cuando una adolescente embarazada de 17 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, mientras viajaba por una carretera en Luisiana, EE.UU. Milagrosamente, su bebé logró sobrevivir gracias a una cesárea de emergencia practicada por los médicos.

De acuerdo con el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Tangipahoa, el hecho ocurrió la mañana del domingo 24 de agosto alrededor de las 9:00 a.m., cuando Katelynn Strate se desplazaba como pasajera en un Ford Expedition acompañada de su novio y la hermana de él.

Durante el trayecto, el grupo se vio envuelto en un altercado vehicular con el conductor de una Dodge Truck plateada, identificado como Barry West, de 54 años.

Según testigos y las primeras investigaciones, ambos vehículos protagonizaron maniobras riesgosas como acercamientos bruscos y frenazos repentinos, lo que generó una confrontación en carretera. Minutos después, West sacó un arma de fuego y disparó contra el automóvil en el que viajaba Strate, impactándola directamente en la cabeza.

La adolescente, quien tenía siete meses de embarazo, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron la gravedad de la lesión: la bala no salió de su cráneo. Pese a ello, los especialistas lograron realizar una cesárea de emergencia que permitió salvar la vida del bebé, quien permanece bajo cuidados intensivos en condición estable.

Lamentablemente, Strate no resistió la herida y falleció horas más tarde.

El presunto responsable, Barry West, fue detenido por las autoridades y enfrenta cargos por homicidio y uso indebido de un arma de fuego. La investigación sigue en curso para esclarecer todos los detalles del altercado vial que culminó en la tragedia.

Este caso generó conmoción en la comunidad local, no solo por la violencia del ataque, sino también por el desenlace que dejó a un recién nacido sin madre en circunstancias tan dolorosas.

Con información de Infobae.