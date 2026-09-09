Joven drogada con chicle en un bar relata momentos de angustia a Noticias Repretel

María Fernanda Villalobos relató a Noticias Repretel los momentos de angustia que vivió luego de ingerir un chicle que, según sospecha, contenía una sustancia que la drogó.

¿Qué fue lo que pasó?

La joven asistió junto a una amiga a un evento en Barrio Escalante. Ambas rechazaron bebidas que les ofrecieron afuera del lugar, pero María Fernanda aceptó un chicle de una persona que conocían.

Unos 30 minutos después, comenzó a sentir un fuerte malestar estomacal. Ella y su amiga decidieron retirarse y regresar a sus casas.

Ya en su vivienda, los síntomas empeoraron. María Fernanda contó que vomitó, tuvo dolor, debilidad y sintió que se le dormían los pies, la lengua y las manos.

Al día siguiente, su amiga le contó que también estaba presentando malestares. Ambas compararon lo ocurrido y concluyeron que el chicle pudo haber sido el elemento que provocó los síntomas.

María Fernanda compartió su experiencia en redes sociales para alertar a otras personas. Según contó, varias personas le comentaron que habían vivido situaciones similares.

El OIJ indicó que, ante un caso de este tipo, la persona debe acudir primero a un centro médico y posteriormente presentar la denuncia.

La institución señaló que con el relato de la víctima puede iniciar una investigación y realizar las diligencias necesarias para determinar qué ocurrió.