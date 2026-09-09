Joven drogada con chicle en un bar relata momentos de angustia a Noticias Repretel

María Fernanda Villalobos relató a Noticias Repretel los momentos de angustia que vivió luego de ingerir un chicle que, según sospecha, contenía una sustancia que la drogó.
La joven asistió junto a una amiga a un evento en Barrio Escalante. Ambas rechazaron bebidas que les ofrecieron afuera del lugar, pero María Fernanda aceptó un chicle de una persona que conocían.
Unos 30 minutos después, comenzó a sentir un fuerte malestar estomacal. Ella y su amiga decidieron retirarse y regresar a sus casas.
Ya en su vivienda, los síntomas empeoraron. María Fernanda contó que vomitó, tuvo dolor, debilidad y sintió que se le dormían los pies, la lengua y las manos.
Al día siguiente, su amiga le contó que también estaba presentando malestares. Ambas compararon lo ocurrido y concluyeron que el chicle pudo haber sido el elemento que provocó los síntomas.
María Fernanda compartió su experiencia en redes sociales para alertar a otras personas. Según contó, varias personas le comentaron que habían vivido situaciones similares.
El OIJ indicó que, ante un caso de este tipo, la persona debe acudir primero a un centro médico y posteriormente presentar la denuncia.
La institución señaló que con el relato de la víctima puede iniciar una investigación y realizar las diligencias necesarias para determinar qué ocurrió.