Joven dona parte de su hígado para salvar la vida de su madre

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El joven costarricense Santiago Soto donó parte de su hígado para salvar la vida de su madre Carolina, quien durante cinco años ha luchado contra un cáncer de colon con metástasis en el hígado.
Santiago viajó a Florida junto a su madre para someterse a un trasplante en la Clínica Cleveland, donde la cirugía resultó exitosa.
Ambos se recuperan satisfactoriamente, aunque deberán permanecer en Estados Unidos al menos un mes en el caso de Santiago y tres meses para Carolina. La familia necesita reunir $200.000 para cubrir los gastos médicos, por lo que han iniciado una campaña en GoFundMe que ha recaudado $60.000.