Detienen joven buscado desde hace 4 años dentro del aeropuerto

Un costarricense de apellido Quirós, de 28 años, quien era requerido por la justicia desde el 2022, fue capturado la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría durante un operativo de la Oficina Central Nacional de Interpol San José.

Ubicaron al joven durante un control migratorio

La detención se realizó alrededor de las 10:30 a. m., cuando las autoridades detectaron al sospechoso durante los controles migratorios en la terminal aérea.

En el operativo también participó la Policía Profesional de Migración, que colaboró con la ubicación y aprehensión del requerido.

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Lo buscaban por amenazas contra una mujer

De acuerdo con el reporte, Quirós se buscaba por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, donde figura como sospechoso del presunto delito de amenazas en perjuicio de una mujer.

La orden judicial permanecía vigente desde el año 2022.

Quedó a las órdenes de las autoridades

Tras su captura, el joven se trasladó a las celdas judiciales, donde permanecerá mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes y resuelven su situación jurídica.

La detención forma parte de los controles que realizan las autoridades en los principales puestos migratorios del país para ubicar a personas con requerimientos judiciales vigentes.