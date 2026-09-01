Joven de Pérez Zeledón persigue su sueño de triunfar en la música

Mariel Salazar, una joven de Pérez Zeledón, se abre paso en la escena musical con dedicación y talento. Sus presentaciones han comenzado a generar interés en el público local, y su constancia es el motor de esta travesía artística.

La herencia musical se manifiesta en cada interpretación de esta joven artista nacional. Su habilidad para conectar con el público a través de la canción refleja una vocación profunda. Así, su carrera promete consolidarse como un nuevo referente del arte costarricense.