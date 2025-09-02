Un joven de 22 años, identificado como Emanuel Herrera, murió la noche de este lunes en Barrio Lourdes, San Rafael de Alajuela, tras recibir 9 disparos.

De acuerdo con testigos, Herrera transitaba por la zona cuando fue interceptado por sujetos que viajaban en motocicleta. Aunque intentó escapar, no lo logró y falleció en el sitio.

Violencia en aumento en Alajuela

La provincia de Alajuela ocupa el cuarto lugar en el país con más hechos violentos en lo que va del 2025, según datos preliminares de las autoridades.

Este caso se suma a la ola de homicidios que preocupa a vecinos y autoridades locales.

Familiares del joven consternados

Los familiares de la víctima conversaron con Noticias Repretel y aseguraron estar profundamente consternados por lo ocurrido.

Puede repasar todos los detalles en el siguiente video adjunto.