Un joven de 20 años irrumpió una misa y mató a dos niños en una escuela de Estados Unidos, específicamente en la escuela católica Annunciation de Minneapolis donde el atacante contaba con tres armas.

El sujeto, armado con rifle, escopeta y pistola, disparó a través de las ventanas de la iglesia durante el servicio religioso matutino antes de suicidarse, dejando 17 personas heridas entre las cuales 14 son menores de edad en estado crítico.

El FBI asumió la investigación de este trágico suceso que enluta a la comunidad educativa y religiosa.