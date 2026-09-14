Joven de 16 años figura como sospechoso de cometer homicidio en Hatillo

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un joven de 16 años figura como sospechoso de cometer un homicidio en el sector de Hatillo, según informaron las autoridades judiciales.

El menor de edad ya fue capturado por las autoridades, quienes lo vinculan con el crimen ocurrido en esa localidad.

La detención del menor se realizó en el marco de las investigaciones que lleva a cabo el Organismo de Investigación Judicial para esclarecer el caso, y la investigación continúa para determinar las circunstancias del homicidio y la participación del sospechoso en los hechos.