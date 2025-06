La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó una vivienda en Barrio Claret, Barrio México, donde detuvieron a un menor como sospechoso del crimen ocurrido el pasado 5 de junio.

Aparentemente el joven viajaba en el asiento de acompañante de la motocicleta que llegó al minisúper donde se encontraba un masculino de apellido Saborío, de 49 años y una fémina de apellido Marenco de 55 años. Supuestamente el joven salió de la motocicleta y disparó contra las víctimas.

Menor de 14 años figura como sospechoso del delito de homicidio y tentativa de homicidio.

Las autoridades tienen como móvil del asesinato una disputa de drogas entre dos bandas del crimen organizado. La utilización de menores de edad no es algo nuevo en grupos criminales.

“Los grupos se aprovechan, a sabiendas de que en teoría las leyes penales juveniles tienen menos castigos. Sin embargo, ya vimos que tenemos penas de 10,15 años como máximo, sin embargo les hacen ver a los menores que por ser menores no les van a hacer nada, no les va a pasar nada, no les van a detener, que nos les pueden hacer allanamientos en las viviendas“, dijo Gerardo Gutiérrez, de la Sección Penal Juvenil del OIJ.

Menor quedó a las órdenes del Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.