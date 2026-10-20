Joven costarricense viajará a Estados Unidos a exponer proyectos nacionales ante astronautas retirados

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Roberto Montoya, estudiante de 17 años del Colegio Carlos Pascua en San Rafael de Heredia, viajará a Estados Unidos para presentar proyectos costarricenses ante astronautas retirados y gerentes de la NASA. El joven afirmó que su sueño siempre ha sido trabajar en la agencia espacial.

Montoya expresó que todavía no cree lo que está por vivir y que hablar con figuras reconocidas de la astronomía le resulta impresionante. Desde pequeño es un apasionado por la ciencia y la innovación, y ha participado en ferias científicas e innovación educativa.

En su visita a la Universidad de California dará a conocer Mars Society Costa Rica para sumar colaboración desde el país. El estudiante forma parte de una asociación sin fines de lucro que explora estos temas.