Joven costarricense se presentará en uno de los lugares más emblemáticos de la música clásica

El pianista costarricense Alejandro González Carballo, estudiante de la Escuela de Música de la Universidad Nacional (UNA) y vecino de Heredia, ganó el primer lugar en el concurso internacional Golden Classical Music Awards 2026, realizado en Nueva York, lo que le abre las puertas para viajar a Estados Unidos.

El joven músico logró el reconocimiento tras enviar un video de audición en el que interpretó dos obras contrastantes, siendo evaluado por un jurado que le otorgó uno de los tres primeros premios del certamen.

El triunfo representa un logro significativo para la música clásica costarricense y posiciona a González Carballo como una promesa en el ámbito internacional. El pianista se presentará en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York como parte del galardón obtenido.