Joven convirtió su pasión por el swing criollo en una forma de vida

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

La pasión por el swing criollo convirtió a Bryan González en una forma de vida. Este ritmo lo conquistó desde el colegio y, desde entonces, no ha dejado de mover los pies.

Además, hoy forma parte de diferentes grupos que buscan mantener vivo y promover el swing criollo en nuestro país, incluyendo trajes con colores, brillos y texturas que representan el ser costarricense.

Por otro lado, en redes sociales los retos o versos enfrentan a dos bailarines que se retan con sus mejores pasos, demostrando que esta tradición sigue conquistando a las nuevas generaciones.