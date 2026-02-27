Joven convierte su historia de lucha en un libro que inspira esperanza

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Kathy Agüero es una joven costarricense que convirtió su historia de lucha en un libro titulado “Tú eres propósito”, una obra que busca inspirar esperanza en quienes atraviesan momentos difíciles.
La autora guardó en silencio durante años un episodio de abuso sexual vivido en su infancia, hasta que en 2011 encontró en su fe una razón para sanar y ayudar a otros. En 2014, además, enfrentó un melanoma maligno del que salió victoriosa.
“El doctor me dijo que yo había vuelto a nacer”, recuerda Kathy, quien hoy comparte su testimonio en escenarios y colegios de todo el país.