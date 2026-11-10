Joven queda en condición crítica tras grave accidente

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Un joven queda en condición crítica tras un accidente de tránsito en Los Guido de Desamparados, San José.

El reporte de atención identifica al paciente como un hombre de 19 años, quien requirió traslado al Hospital San Juan de Dios.

La información disponible describe una colisión de motocicletas contra un muro.

Sin embargo, el reporte no precisa cuántos vehículos participaron ni detalla la dinámica del impacto.

Accidente en Los Guido

Una unidad básica atendió la emergencia en este sector de Desamparados.

El personal trasladó al joven al centro médico en condición crítica, según los datos compartidos sobre la atención.

La información no incluye la identidad del paciente ni especifica las lesiones que sufrió.

Tampoco detalla la hora del accidente o el punto exacto donde ocurrió la colisión.

Joven queda en condición crítica

El traslado al Hospital San Juan de Dios constituye uno de los datos confirmados en el reporte.

No obstante, la información disponible no permite establecer cómo evolucionó el paciente después de su ingreso.

Las causas del accidente y las circunstancias previas al choque tampoco figuran en el reporte.

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