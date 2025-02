Alexandra Álvarez, una joven de 31 años, especialista en finanzas y madre de una niña de dos años, enfrenta una lucha desesperada por su vida. Desde noviembre de 2024, solicitó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un tratamiento de inmunoterapia para tratar su cáncer de cérvix con metástasis, pero hasta la fecha no ha recibido una respuesta.

“Lo necesito porque me va a dar calidad de vida, me va a detener el cáncer y le va a dar a mi sistema inmunológico las herramientas para que ese cáncer no siga creciendo“, afirma Alexandra, quien se aferra a la esperanza de recibir la ayuda necesaria.

A finales de 2023, Alexandra fue diagnosticada con cáncer de cérvix. Tras someterse a un riguroso tratamiento que incluyó cuatro sesiones de quimioterapia y 25 de radioterapia, logró entrar en remisión. Sin embargo, en agosto de 2024, el cáncer regresó y los médicos le indicaron que ya no hay cura definitiva, pero sí opciones para controlar la enfermedad y mejorar su calidad de vida.

Trabas burocráticas y retrasos en la CCSS

En esta nueva etapa de su tratamiento, su oncólogo recomendó acompañar la quimioterapia con inmunoterapia, un procedimiento que podría prolongar su vida y mejorar su bienestar. No obstante, uno de los medicamentos requeridos aún está en proceso de aprobación y, según Alexandra, su solicitud se ha visto frenada por demoras administrativas.

“El proceso se detuvo en diciembre porque los encargados se fueron de vacaciones“, denuncia Alexandra, quien teme que el tiempo se agote sin recibir la atención que necesita. Mientras tanto, la posibilidad de costear el tratamiento por cuenta propia es casi imposible: cada sesión de inmunoterapia en el sector privado tiene un costo aproximado de $23,000.

Un llamado a la solidaridad

A pesar de los obstáculos, Alexandra se mantiene firme en su lucha, motivada por el amor de su pequeña hija. “Cada sonrisa de mi hija, cada gesto de complicidad es un refugio para ambas, un momento en que la enfermedad parece desvanecerse“, expresa.

Ante la falta de respuesta de la CCSS, amigos y familiares han iniciado una campaña de recolección de fondos para ayudar a Alexandra a costear su tratamiento. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del SINPE Móvil al número 7015-9312 o mediante la cuenta del BAC 950085282.