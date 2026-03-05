Joven cartaginés representa a Costa Rica en el cine internacional

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El director costarricense Frayser Navarrette, oriundo de Cartago, representa a Costa Rica en el cine internacional con su más reciente película “Plan B”, una comedia romántica con tintes dramáticos y satíricos que cuenta con un reparto de actores reconocidos como Lalo España, Pablo Valentín y Karla Barahona.

La cinta, cuyo rodaje se realizó durante el mes de febrero de 2026, narra la historia de dos personajes que, 25 años después de su distanciamiento, se reencuentran para salvar una campaña política en crisis, mezclando humor, emociones y tensiones del pasado.

Navarrete, de apenas 28 años, asegura que este es su noveno proyecto profesional y un sueño cumplido que comenzó desde su infancia, hace más de 20 años.