Joven atleta con síndrome de Down y autismo sueña con representar a Costa Rica en Guatemala

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La joven atleta Elena Leitón, quien tiene síndrome de Down y autismo, sueña con representar a Costa Rica en Guatemala en lanzamiento de bala.

Ante la falta de recursos, practica con una piedra y cuenta con el apoyo de su madre, Ileana Meléndez, quien es su formadora y la acompaña en este proceso deportivo.

Para lograr su sueño olímpico, necesita 600 mil colones, por lo que se realizan rifas y venta de comida, aunque los fondos aún son insuficientes para cubrir el viaje.