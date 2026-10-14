Joven atleta con síndrome de Down y autismo sueña con representar a Costa Rica en Guatemala

Practica lanzamiento de bala con una piedra ante la falta de implementos.

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La joven atleta Elena Leitón, quien tiene síndrome de Down y autismo, sueña con representar a Costa Rica en Guatemala en lanzamiento de bala.

Ante la falta de recursos, practica con una piedra y cuenta con el apoyo de su madre, Ileana Meléndez, quien es su formadora y la acompaña en este proceso deportivo.

Para lograr su sueño olímpico, necesita 600 mil colones, por lo que se realizan rifas y venta de comida, aunque los fondos aún son insuficientes para cubrir el viaje.