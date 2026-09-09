Identifican al joven que apuñalaron en la espalda hasta dejarlo crítico

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca durante la madrugada en San José.

Víctima tiene 26 años

Según el reporte más reciente del OIJ, se trata de un hombre de apellido Di Martino, de 26 años, quien sufrió dos heridas con arma blanca en la espalda.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:32 de la madrugada en Barrio La California, San José.

Trasladado en condición crítica

La emergencia fue atendida por una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja Costarricense. Los paramédicos estabilizaron al paciente y lo trasladaron en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

De momento, las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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