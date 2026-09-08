Identifican al joven apuñalado en Cartago

Un joven nicaragüense, de apellido Díaz y 27 años, fue apuñalado durante la madrugada de este martes mientras se encontraba en vía pública junto a otro hombre, en el sector de Lotes Fecosa, en Carmen de Cartago.

Ataque ocurrió durante la madrugada

Según la información de la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 2:52 a. m. El joven presentaba una herida provocada por un arma blanca en una de sus extremidades superiores.

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Por razones que aún no están claras, el otro sujeto lo habría atacado con un arma blanca y posteriormente huyó del lugar.

Joven se trasladó en condición crítica

Paramédicos atendieron al joven en el sitio y lo trasladaron en condición crítica al Hospital Max Peralta, donde recibió atención médica.

Las autoridades mantienen la búsqueda del sospechoso y trabajan para esclarecer qué ocurrió y cuál habría sido el motivo del ataque.

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