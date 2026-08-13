Identifican joven que murió mientras conducía con una apuñalada en el estómago

Un joven de 20 años murió la noche de este miércoles en Aserrí, luego de ser apuñalado durante una riña.

Tras resultar herido, el hombre intentó trasladarse por sus propios medios hacia un centro médico, pero durante el recorrido perdió el control del vehículo y terminó accidentándose en una cuneta.

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¿Quién era el joven?

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido como un hombre de apellido Leiva, de 20 años.

La Cruz Roja se desplazó hasta el sitio y confirmó que ya se encontraba sin signos vitales. Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva inspección.

¿Qué se sabe del sospechoso?

Minutos después del hecho, un menor de 16 años se entregó a las autoridades y sería señalado como el presunto responsable de la agresión.

Ahora quedará pendiente definir la situación jurídica del menor y determinar las circunstancias que provocaron la riña y el posterior ataque.

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