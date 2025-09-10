La Cruz Roja Costarricense atendió este miércoles la recuperación del cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años que fue localizado sin vida dentro del río Colorado, en el barrio El Porvenir de Curubandé, Liberia.

De acuerdo con la institución, al lugar se desplazó una unidad de soporte básico y otra de rescate, que lograron extraer el cuerpo y dejarlo a disposición de las autoridades judiciales para el levantamiento correspondiente.

Este lamentable hecho se suma a la lista de tragedias acuáticas en el país. Con este caso, ya suman 87 las personas que han perdido la vida en accidentes acuáticos durante lo que va del 2025, según datos de la Cruz Roja.

La noticia se encuentra en desarrollo.