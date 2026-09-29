Josimar Alcócer es duda para el juego ante Nicaragua

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Además de la llegada de Juan Pablo Vargas y la incorporación de los últimos refuerzos de la selección a los entrenamientos para el tercer juego de la Liga de Naciones contra Nicaragua, Josimar Alcócer es duda para ese partido y se ausentó del entrenamiento matutino por una sobrecarga muscular.

El extremo que también juega en el Sparta Praga de la República Checa ya salió de cambio en el primer partido contra Curazao aparentemente por molestias y disputó los 90 minutos en Jamaica contra Haití el domingo, pero esas mismas molestias lo tienen en duda.

Esas mismas molestias y sobrecargas musculares lo habrían dejado fuera del entrenamiento de esta mañana, por lo que su participación en el tercer juego de esta Liga de Naciones contra Nicaragua está en duda y el cuerpo técnico espera su evolución.