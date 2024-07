España y Alemania se enfrentarán este viernes en los cuartos de final de la Eurocopa, en un partido que promete ser uno de los más emocionantes del torneo. Dos de los protagonistas de este duelo, Joselu y Toni Kroos, compartieron sus impresiones sobre lo que esperan de este crucial encuentro.

Pero fue el atacante español el que abrió la puerta del revuelo con apenas una pequeña apreciación al pasar durante su conferencia de prensa. “Podría ser su último partido, esperemos…”, planteó un periodista mientras le pedía una apreciación sobre su compañero del Real Madrid. Antes de que finalizara la pregunta, Joselu lanzó un “esperemos” por lo bajo al mismo tiempo que el cronista continuaba la consulta: “¿Qué te sugiere a ti Toni Kroos como futbolista, qué has aprendido de él este año, pudiste hablar con él esta semana?”.

“Es un partido que no es que sea especial porque haya estado aquí (en Stuttgart). Son unos cuartos contra una grandísima selección. Creo que Alemania también es muy favorita para conseguir este título. Pero esperemos retirar a Toni el viernes. Ha sido un placer jugar con él. Refleja todo lo que es el Real Madrid, los valores que tiene el club. Ha sido un amigo dentro del vestuario. He recibido muchos consejos de él, he hablado mucho con él. Ha sido un placer para mí Es fundamental para Alemania y ha sido para el Real Madrid. Hay que tener cuidado con él el viernes”.

Luego de su atención a los medios, estas palabras fueron trasladas a la conferencia de prensa alemana, donde justamente compareció el propio Kroos.

El futbolista de 34 años, piedra angular del equipo alemán, respondió con la serenidad y confianza habitual: “Lo ha dicho porque quiere ganar. Entiendo que esta sea su idea, que quiere que España pase a semifinales, pero creo que Alemania tiene muchas cosas para evitar que España pase. Será un partido excitante, lo contrario que aburrido. Es divertido lo que ha dicho”.

Hay que recordar que el histórico futbolista alemán con pasado en Bayern Múnich y Bayer Leverkusen advirtió que dejará la práctica profesional luego de este torneo, teniendo en cuenta que ganó previamente la Champions League con el Real Madrid.

Kroos también aprovechó la oportunidad para aclarar su postura respecto a las polémicas declaraciones del exarquero alemán Jens Lehmann, quien provocó a España sugiriendo que es “un equipo pequeño e inexperto”. Al respecto, Kroos afirmó: “No nos representan estas palabras. Siempre tiene una opinión un poco diferente. Ya han demostrado que tienen experiencia: Rodri, Morata, Nacho, Carva… No es verdad lo que dice. Esperamos una España muy top. Juegan bien, pero nosotros también. Será bonito.”

El encuentro se desarrollará este viernes en el MHP Arena de Stuttgart desde las 13 (hora Argentina), en lo que será el primer duelo que abrirá las llaves de cuartos de final. Ese mismo día, en el siguiente turno, chocarán Portugal y Francia en Hamburgo. El sábado se completará el cuadro de semifinales tras los cruces Inglaterra-Suiza y Países Bajos-Turquía.