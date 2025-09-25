Por medio de una publicación en sus redes sociales, José María Figueres, habló tras la muerte de su madre, Karen Olsen Beck.

La noticia fue confirmada por la Francción de Liberación Nacional.

Declaraciones de José María Figueres

Su hijo, José María Figueres, expresidente de la República, publicó un mensaje tras la muerte de Olsen.

“Hoy, cumpleaños de papá, mamá decidió subir al cielo para celebrarlo juntos. Agradecemos a todas las amigas y amigos que siempre se preocuparon por ella, y las muestras de cariño que estamos recibiendo”, dijo el exmandatario.

Honras fúnebres

José María también agregó que estas primeras horas “serán de la familia”. La velarán el próximo sábado de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en la funeraria Jardines del Recuerdo en Los Yoses. Su funeral se realizará el próximo domingo, a la 1:00 p.m., en la Iglesia de Curridabat.