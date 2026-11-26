Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

José David Vega, de San Carlos, es el portero con más vallas invictas del torneo, con 7 arcos en cero en 17 jornadas, y será titular en el juego definitorio ante Alajuelense este fin de semana.

A sus 23 años, el guardameta vive el torneo de mayor protagonismo en su carrera y es referente de la tercera defensa menos vencida del campeonato, con 16 goles recibidos, solo detrás de Washington Ortega del Alajuelense y Abraham Madrid del Saprissa, y además es el quinto guardameta con más atajadas con 42.

Vega es oriundo de Grecia, donde hizo su liga menor y comenzó su carrera profesional, pero en 2024 se fue a San Carlos, donde tuvo su oportunidad con Walter Centeno, y ya dejó su marco en cero ante Alajuelense con cuatro atajadas en la primera vuelta.

