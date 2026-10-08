José Andrés: el joven que convirtió una dificultad en inspiración

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

José Andrés Barquero convirtió una dificultad en inspiración, pues superó un problema urinario que lo llevó a ser operado hace seis años y le imposibilitaba hacer deporte.

A pesar de los cuidados de por vida, este joven polifacético, futbolista de corazón y amante de ser portero, se convirtió en presentador por un día y hoy es un líder que motiva a otros jóvenes.

Sus padres y su colegio le ayudan a incentivar y desarrollar sus talentos, demostrando que el trabajo duro, la inteligencia y la disciplina son la clave para inscribirse y alcanzar grandes frutos.