Nota escrita por: Luis Coto

Miguel Herrera tendrá la última oportunidad para observar a los legionarios antes de anunciar la lista de convocados el próximo domingo, cuando finalice la Jornada 13 del campeonato nacional.

Así será la fecha de los ticos en el extranjero con sus respectivos clubes:

Carlos Mora (U. Craiova):

Viernes 14 de marzo, 12:00 pm.

CS Universitatea Craiova vs Universitatea Cluj

Mora ha sido titular en 25 de los 29 partidos esta temporada.

Orlando Galo y Anthony Contreras (Riga):

Sábado 15 de marzo, 6:00 am.

FL Jelgava vs Riga

Riga FC está invicto previo a la jornada 3 de la Virsliga de Letonia.

Kenneth Vargas y Gerald Taylor (Hearts):

Sábado 15 de marzo, 9:00 am.

Hearts vs Ross County

Vargas busca regresar al gol mientras que Taylor suma minutos tras su lesión.

Warren Madrigal (Valencia Mestalla):

Sábado 15 de marzo, 11:00 am.

Torrent vs Valencia Mestalla

El Valencia intentará volver a la victoria tras dos derrotas consecutivas.

Alonso Martínez (NYC FC):

Sábado 15 de marzo, 5:30 pm.

New York City FC vs New England Revolution

Martínez es goleador de su equipo con dos goles en tres partidos.

Francisco Calvo (Hatayspor):

Domingo 16 de marzo, 7:00 am.

Hatayspor vs Sivasspor

Calvo y su equipo siguen en la lucha por evitar el descenso.

Jeyland Mitchell (Feyenoord):

Domingo 16 de marzo, 7:30 am.

Twente vs Feyenoord

Mitchell ha jugado solo 15 minutos en la Eredivisie.

Kevin Chamorro (Estoril):

Domingo 16 de marzo, 9:30 am.

Arouca vs Estoril

Chamorro no ha jugado minutos en la actual temporada.

Patrick Sequeira (Casa Pia):

Domingo 16 de marzo, 9:30 am.

Nacional Madeira vs Casa Pia

Casa Pia no gana desde el 22 de febrero, cuando enfrentó al Gil Vicente.

Manfred Ugalde (Spartak Moscú):

Domingo 16 de marzo, 10:45 am.

Spartak Moscú vs Zenit

Ugalde es el goleador de la Premier League rusa con 16 goles.

Jossimar Alcocer (KVC Westerlo):

Domingo 16 de marzo, 11:30 am.

K. Beerschot V.A vs KVC Westerlo

Esta será la última fecha de la fase regular de la Jupiler Pro League.

Brandon Aguilera (Río Ave):

Domingo 16 de marzo, 12:00 pm.

Río Ave vs Benfica

Aguilera es titular indiscutible en el once inicial de su entrenador.

Juan Pablo Vargas (Millonarios):

Domingo 16 de marzo, 1:00 pm.

Millonarios vs Águilas Doradas

El equipo de Vargas no ha podido ganar a su rival en los últimos cinco encuentros entre ambos.

Ariel Lassiter (Portland Timbers):

Domingo 16 de marzo, 2:45 pm.

Portland Timbers vs LA Galaxy

El turrialbeño ha sumado minutos en los tres partidos con su equipo.

La Selección de Costa Rica volverá a las canchas el próximo 21 y 25 de marzo cuando enfrente a Belice en el repechaje de la Copa Oro.