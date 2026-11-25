Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Jorgito se gana el cariño de sus compañeros en Repretel con su trabajo y una sonrisa, ya que cada día llega a Grupo Repretel dispuesto a dejar los carros impecables.

Asimismo, con agua, jabón y mucha dedicación, realiza una labor que quizá para algunos parezca sencilla, pero que él convierte en una oportunidad para compartir, ayudar y regalar siempre una sonrisa.

Por eso, sus compañeros destacan su amabilidad y carisma, además de que sabe inglés y le encanta bailar.