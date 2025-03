El pasado 12 de marzo, el técnico Jorge Luis Pinto anunció mediante redes sociales su salida de la Unión Magdalena, tras un año de tomar el cargo con el equipo cafetalero que ascendió a la primera división colombiana.

Pinto dijo en un programa de Caracol que salió del club por “cuestiones externas” y no por temas futbolísticos.

“Me dolió y me ha dolido ese trasegar de 7 partidos sin ganar… Eso tiene que ver con los apostadores, hay detalles de partidos. Salieron con un chisme o comentario de que pagaban 45 millones de pesos por 8 tiros de esquina y en el partido, a los 15 minutos, iban 5. Entonces, yo me quedo asombrado ante eso, son detalles que me llevan a pensar las cosas y por eso resolví arrancar” , dijo el extécnico samario.

Por su parte, Eduardo Dávila, presidente de la Unión Magdalena, desmintió las declaraciones de Pinto, sobre un posible ligamen con dineros relacionados a las apuestas deportivas. Además, el jerarca confirmó que la salida del técnico se debe a los resultados negativos del actual certamen con el ciclón bananero.

“Vi las declaraciones del profesor Pinto, no me gustaron, me parece que fue muy mal hecho con el tema de algo oscuro. Aquí no hay nada oscuro, lo único oscuro son los resultados. No hemos tenido problemas de ninguna clase”, declaró Eduardo Dávila.