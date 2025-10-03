Escrito por: Eduardo Troconis
El portero tico, Keylor Navas, fue protagonista de una dinámica especial con el periodista David Faitelson en una entrevista para Línea de 4 del canal TUDN.
En esta entrevista, Keylor respondió a varias comparaciones entre reconocidas figuras del fútbol tanto mexicano como internacional.
¿Qué dijo del ‘Memo’ Ochoa?
Keylor, muchas veces comparado con Ochoa por muchos aficionados que discuten quién es el mejor portero de la historia de América, fue cuestionado por Faitelson sobre quién es mejor entre el “Memo” y Jorge Campos, a lo que respondió:
“Yo me quedo por lo que vi con Ochoa”
Pese a estar en una comparativa constante con Guillermo Ochoa, Keylor no dudó en elegirlo sobre el histórico Jorge Campos. Muchos interpretaron esta elección de Navas como una muestra de humildad.