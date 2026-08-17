(VIDEO) Jugador histórico del fútbol nacional anuncia su retiro

El fútbol nacional recibió este lunes una noticia que marca el cierre de una importante trayectoria. Jonathan McDonald anunció su retiro como jugador profesional mediante un video publicado en sus redes sociales.

El delantero inició el mensaje con una frase que resume el momento que atraviesa: “Mi último baile”.

A partir de ahí, el video muestra diferentes momentos de su carrera, incluyendo imágenes de su paso por Liga Deportiva Alajuelense, club donde dejó una importante huella en el fútbol costarricense.

McDonald tendrá su último partido ante Alajuelense

El atacante ya tiene fecha para disputar su último encuentro como futbolista profesional.

Jonathan McDonald jugará este domingo 23 de agosto su último partido, cuando San Carlos visite a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto.

El escenario será especialmente significativo para el delantero, debido a su pasado con el conjunto rojinegro y a los numerosos recuerdos que construyó durante su carrera.

Los números que deja Jonathan McDonald

La trayectoria de Jonathan McDonald queda respaldada por importantes registros en el campeonato nacional.

De acuerdo con datos compartidos por el periodista Joseph Fernández, el delantero disputó 529 partidos y marcó 185 goles durante su carrera.

Además, McDonald ocupa el tercer lugar entre los máximos goleadores en la historia del campeonato nacional.

Su registro también destaca especialmente en los clásicos del fútbol costarricense.

McDonald es el máximo anotador de Alajuelense contra Saprissa, con 17 goles.