Jonathan McDonald tuvo una larga entrevista en Radio Monumental con Alex Mazón y Hernán Morales, el delantero de San Carlos aprovechó para hablar de su nuevo rol de capitán en San Carlos y además de repasar un poco de su carrera.

Al ser consultado sobre si cree que merecía más oportunidad en la selección, McDonald aseguró sentirse agradecido por los momentos que vivió pero dijo que para algunos jugadores lo futbolístico no alcanza para estar en La Sele.

“No quiero pensar cosas malas, sé que En selección no solo lo futbolístico es suficiente para estar, para algunos al menos, para otros hay otra parte que es más que lo futbolístico para entrar”.

McDonald no quiso entrar en polémicas y señaló que hay códigos de camerino por los cuales no se cuentan las cosas y que tocaba aceptar los sucedido.

“Son cosas, temas parecidos, como con Marco Ureña por ejemplo que somos de decir las cosas, son cosas que pasan, que otras personas manejan esto, también hay intereses de por medio, hay otras cosas que uno se imagina, piensa y algunos le comentan, usted sabe que hay códigos de camerino, hay cosas que yo sé y me dolieron mucho, cosas que se hablaron a mis espaldas”.

Ante la consulta de su manejo en el camerino, McDonald siempre aseguró ser un jugador pro grupo.

“Soy un jugador pro grupo, las cosas tienen que ser equitativas para todos, si hay permiso para uno, hay permiso para todos, uno entiende que hay trato diferenciados por su nombre y eso siempre lo he entendido, siempre he sido de los que trata que todo sea equitativo”.

Su liderazgo siempre ha estado, llegando a ser capitán en la mayoría de equipos en los que ha jugado.

“Fui capitán en una época, en la Liga después de que regresé siempre estuve entre los capitanes, siempre hay 3 o 4 jugadores que son más cercanos al entrenador y esa posición te lleva a confrontar algunos compañeros de equipo, si no están haciendo las cosas bien, incluso caerles mal”.

A la hora de preguntarle qué no volvería a hacer, Mc señaló tirar el taco y no ser tan directo en algunas ocasiones.

“Tal vez, no lo haría al propio y pensándolo maduramente, menos por la repercusión que tuvo (el taco) y sigue teniendo, lo de esa acción y lo de no ser tan frontal con la gente, creo que me quitó más de lo que me dio”.

McDonald también vive ahora una nueva forma de ver el fútbol, es un jugador experimentado y tiene que guiar a los más jóvenes.

“Cuando yo empecé, había días en que a uno lo tratan tan mal que no quería ni volver, pero ahora son diferentes herramientas, ver como vienen de ánimo, ver como uno les puede hablar, ver la forma de hacerles entender movimientos tácticos, yo me enfoco mucho en ellos en la parte de vida, al final somos seres humanos y muchas veces se nos olvida”.

Por último McDonald señaló que lleva una frase muy pegada y que la oyó de Andrés Carevic.

“Me quedo con una frase de Carevic: “uno no puede vivir del fútbol, uno debe vivir para el fútbol” yo le digo a los muchachos que uno tiene que dedicarle tiempo, no solo las 2 o 3 horas que se entrena”.

Entrevista completa: