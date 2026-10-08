Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Johnny Obando fue el ganador de la última gala de La voz del más allá, un reconocimiento que obtuvo tras su participación en el programa de competencia musical.

Él se dedica a atender una pulpería, oficio que combina junto a su amor por la música y que lo llevó a destacar en el escenario del programa.

Johnny Obando fue el ganador de la gala anterior de La voz del más allá, donde su dedicación a la música le permitió a obtener el reconocimiento del público y del jurado.