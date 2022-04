Perder el papel del Capitán Jack Sparrow es algo que Johnny Depp no ​​pudo evitar tomar como algo personal. Después de comprometerse con cinco largometrajes en la serie Piratas del Caribe, Depp se separó de Disney, un movimiento que el actor atribuye a las acusaciones en su contra hechas por su ex esposa Amber Heard.

Ahora, demandando a Heard por difamación, Depp abordó sus comentarios de que nunca podría volver a interpretar ese papel, incluso si Disney regresara y ofreciera cientos de millones de dólares.

En un nuevo testimonio, Depp explicó además por qué siente que el puente de regreso a Piratas del Caribe ha sido quemado. Describió la frustración que había sentido con las acusaciones de Heard que lo persiguieron durante años, con una historia negativa tras otra en la prensa.

El actor también habló sobre cómo se enteró de que Disney lo había despedido oficialmente solo unos días después de que Heard se describiera a sí misma como víctima de violencia doméstica en un artículo de opinión escrito para The Washington Post. Como había hablado previamente con Disney sobre hacer Pirates 6, así es como Depp dijo que se sintió cuando se enteró de que la compañía lo dejaría fuera de la franquicia.

“Dolor. Dolor cegador. Fue como si alguien me golpeara en la parte posterior de la cabeza con un 2×4… El Capitán Jack Sparrow fue un personaje que construí desde cero y fue algo en lo que, por supuesto, puse mucho [ yo mismo] en el personaje y también haber trabajado en estas películas con estas personas y haber agregado mucho de mí mismo, mucho de mi propia reescritura de los diálogos y escenas y chistes. No entendí muy bien cómo, después de esa larga relación y bastante una relación exitosa ciertamente para Disney, que de repente yo era culpable hasta que se probara mi inocencia”.

Depp también habla sobre sus planes de continuar como el Capitán Jack Sparrow durante el tiempo que sea necesario para darle al personaje su “adiós apropiado”. Como Depp y Disney esperaban que la franquicia continuara cuando hicieron Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales de 2017, no se escribió pensando en una despedida para el Capitán Jack. Esto hizo que Depp se sintiera engañado, ya que estaba listo para continuar y terminar la historia correctamente con sus compañeros de franquicia.

“Mi sensación era que estos personajes deberían poder tener su propio adiós, por así decirlo. Una franquicia solo puede durar tanto tiempo y hay una manera de terminar una franquicia así y pensé que los personajes merecían tener su salida para terminar la franquicia con una muy buena nota. Planeé continuar hasta que fuera el momento de parar”.