Johnny Depp estaba de buen humor poco antes de que se leyera el veredicto en su caso de difamación contra su ex esposa Amber Heard, dicen los clientes de un pub inglés. El actor de Piratas del Caribe, de 58 años, fue visto pasando el rato con los músicos Sam Fender, quien publicó una foto con Depp en las redes sociales, y Jeff Beck en Bridge Tavern en Newcastle, Inglaterra, el miércoles, donde un espectador aseguró: “Él estaba de muy buen humor”.

Gary Spedding, otro cliente del pub que estuvo en el establecimiento al mismo tiempo que Depp, también habló sobre su experiencia al interactuar con el actor de Rum Diary y cómo era el ambiente “unos 45 minutos” antes de que se leyera el veredicto. “Había estado bebiendo con Sam Fender esta noche. Y luego creo que el bar les abrió un espacio en el piso de arriba o algo por el estilo. Y ahí fue donde lo vi”, dice Spedding, de 32 años.

“Se iba del piso de arriba, que es donde logré verlo [para] estrecharle la mano y [yo] le hablé muy, muy brevemente. Me sonrió y me dijo: ‘Gracias’, y me dio un guiño. Y parecía muy amable y feliz con el lugar donde estaba y cosas así”. “Parecía muy feliz y cómodo. Creo que eso es realmente bueno”, continúa Spedding. “Me alegro de que esté en el Reino Unido con miembros de una banda de la que es amigo y disfrute de la música y se divierta porque se lo merece”.

“Una vez que la gente lo vio y se dio cuenta de que estaba allí, hubo mucho apoyo. Algunas personas aplaudieron, muchas personas se emocionaron demasiado, como harían con eso“, agregó. El veredicto del jurado fue revelado el miércoles por la tarde en Fairfax, Virginia, concluyendo el explosivo juicio de seis semanas, que fue televisado en vivo. Antes del veredicto, un portavoz de Depp confirmó que no estaría en la sala del tribunal en persona “debido a compromisos de trabajo previamente programados que se hicieron antes del juicio”. El actor ha estado actuando en el escenario con Beck en el extranjero desde el domingo.

Depp ganó los tres reclamos por difamación en lo que respecta al artículo de opinión de Heard de 2018 sobre presentar reclamos de abuso doméstico. Se le otorgaron $15 millones en daños, pero Heard solo tendrá que pagar $10.35 millones debido a un tope de la ley de Virginia sobre daños punitivos (el juez redujo la cantidad).

El jurado se puso del lado de Heard en uno de sus tres reclamos de difamación contra la demanda, otorgándole $2 millones en daños. Tras el veredicto, Depp dijo en un comunicado que “el jurado me devolvió la vida”. Mientras tanto, Heard, de 36 años, dijo en un comunicado: “La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exesposo. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés”, agregó.