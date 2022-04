Johnny Depp y Amber Heard continúan su batalla legal por difamación en los juzgados de Virginia, Estados Unidos. Con el transcurso del juicio, están transcurriendo varios detalles de su conflictivo matrimonio. Desde mensajes de texto, hasta testimonios de terapeutas, asistentes y médicos.

Cabe destacar, que Heard acusó a Depp de violencia doméstica. Sin embargo, hay muchos colegas de profesión del actor que lo defienden. Algunos de ellos son:

Vanessa Paradis

La cantante y el actor mantuvieron una relación de 14 año. Con ella el famoso actor tuvo a sus dos hijos, Lily-Rose y Jack. Paradis, salió a mostrar su apoyo al actor. “A lo largo de todo este tiempo, he conocido a Johnny como una persona y un padre amable, generoso y nada agresivo”. Y afirmó que “nunca fue violento o abusivo” con ella, en un testimonio recogido por Variety.

Penélope Cruz

La actriz, con quien Depp coincidió con el actor en tres películas, también le mostró su apoyo durante su juicio por difamación. En documentos que fueron presentados ante el juzgado y recogidos por The Blast, Penélope resaltaba su amistad.

“Han pasado muchos años y no solo he hecho tres películas con él sino que también cuento con él como un gran amigo. Siempre me ha impresionado su amabilidad, su mente brillante, su talento y su peculiar sentido del humor “, decían los documentos.

Winona Ryder

Winona Ryder fue novia de Depp durante 4 años cuando ella tenía 17 años y Depp 25.

“No estoy llamando a nadie mentiroso, solo digo que es difícil y molesto para mí entenderlo”, confesó la intérprete en la revista Time.

Johnny Depp y Winona Ryder tuvieron una relación de 4 años. (Foto: Reuters).

“Estuvimos juntos durante cuatro años, y fue una gran relación para mí. Imagínate si alguien con quien saliste cuando tenías 17 años cuando lo conocí, fuera acusado de eso. Es simplemente impactante”, agregó.