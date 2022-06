Ha sido un buen mes para la estrella de Hollywood Johnny Depp. El actor, que ha estado ocupado celebrando su veredicto en la demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard, se tomó un descanso para informar a sus fans sobre los impostores en las redes sociales que afirman ser él. En una nota compartida en Instagram Story, el actor de 59 años contó que le informaron que algunas cuentas de redes sociales ‘falsas’ estaban ‘fingiendo’ ser él o afirmando que trabajaban con él.

Aclarando aún más el domingo, la estrella de ‘Piratas del Caribe’ informó a sus casi 26 millones de seguidores de Instagram que no tiene ‘cuentas privadas o secundarias’ en ninguna red social o plataformas de medios. “Me han informado de que hay cuentas falsas que se hacen pasar por mí o por personas trabajando conmigo. No tengo ninguna cuenta privada o secundaria en ninguna plataforma”, decía su declaración.

Depp también compartió que tiene cuentas verificadas en Instagram, TikTok, Facebook y Discord que él y su equipo administran. Advirtiendo a sus fanáticos, el rompecorazones de Hollywood instó a las personas a tener cuidado con estas implacables cuentas falsas. Además, aseguró que su equipo está trabajando para abordar este problema. “Le pido que sea cauteloso ya que parece que estas cuentas falsas pueden ser implacables. Mi equipo está trabajando para combatir el problema. ¡Gracias por su continuo apoyo y por hacerme consciente de este problema! Amor y respeto, JD X”, concluyó su publicación.

Poco después de su victoria, el actor estadounidense cambió su enfoque a la música y el cine. De hecho, recientemente anunció su nuevo álbum musical ’18’ con el guitarrista de rock inglés Jeff Beck. El disco de 13 pistas se lanzará el 15 de julio. Marcará su primer gran proyecto lanzado desde el final de su muy publicitado juicio por difamación. El álbum contiene versiones de ‘Venus In Furs’ de The Velvet Underground, la balada de Everly Brothers ‘Let It Be Me’ y el clásico soul de Marvin Gaye ‘What’s Going On’.

También hay versiones de ‘Midnight Walker’ de Davy Spillane y dos canciones de la obra maestra de los Beach Boys, ‘Pet Sounds’: ‘Caroline, No’ y ‘Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder)’. Depp proporcionó dos originales, incluido ‘This Is A Song For Miss Hedy Lamarr’, el primer sencillo del set. La portada del álbum, un boceto de dos jóvenes con camisetas blancas, fue diseñada por la esposa de Beck, Sandra.

El actor, integrante del grupo de rock Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Joe Perry, comenzó a grabar con Beck en 2019, y también se sumó a la actual gira europea del guitarrista. Además del nuevo álbum, los comerciales con el actor, que ha sido el rostro de la fragancia Dior desde 2015, regresaron a la televisión a principios de junio. Se entiende que el perfume reportó ventas récord después del veredicto en el caso.