Herediano no contará con todo su arsenal titular, John Jairo Ruíz no está al 100% y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

Ruíz es una de las figuras del plantel de Hernán Medford y no se recuperó durante la semana así lo confirmó a Monumental el doctor Álvaro Mora.

John Jairo Ruíz vive uno de sus mejores momentos en su carrera acá en el país, incluso su técnico lo pidió para la selección.

Morados y florenses se enfrentan en Tibás esta tarde a las 5 de la tarde.