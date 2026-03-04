Johan González: joven músico que crea canciones con fe y talento

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Johan González es un músico costarricense de 22 años que construyó su propuesta artística desde casa, utilizando guitarra, voz y una fe cristiana que marca el centro de cada canción que compone.
Sin grandes recursos ni productoras detrás, el joven desarrolló un estilo propio que hoy sorprende por su calidad y autenticidad, dedicando su trabajo creativo a Dios.
Su historia comenzó con lo que tenía a su alcance y evolucionó hasta convertirse en una propuesta musical que conecta con quienes comparten su espiritualidad. Johan González mantiene presencia activa en redes sociales bajo el nombre Johan González Music, donde comparte su producción con todo el mundo.